Промес признался, что в раздевалке в перерыве матча с «Локо» было горячо

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес признался, что его порадовало, как команда проявила характер в матче против «Локомотива». Его слова передает клубная пресс-служба.

«В перерыве было горячо, потому что все были расстроены из-за удаления. Нужно было сохранять позитив, ведь счет оставался ничейным. Так что я просто старался мотивировать команду. Удаление еще не значит, что ты проиграл. Горжусь тем, как мы провели второй тайм.

Я верю, что, если вам сложно победить, нужно сделать все, чтобы не проиграть. И я старался донести это до команды», — сказал Промес.

5 ноября «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 2:2. В первом тайме красно-белые остались в меньшинстве из-за удаления Хлусевича. В начале второго тайма «Спартак» открыл счет благодаря голу Антона Зиньковского. Через 10 минут Артем Дзюба сравнял счет.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», набрав по 21 очку, делят пятое место в таблице. У бело-голубых матч в запасе. 6 ноября они сыграют с последней командой чемпионата — «Сочи».

Ранее экс-тренер «Спартака» остался недоволен качеством матча с «Локомотивом».