«Игры не было ни у кого»: экс-тренер «Спартака» остался недоволен качеством матча с «Локомотивом»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что ни одна из команд не заслужила победы. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Ни игрой, ни результатом я не доволен. Я думаю, что и болельщики обеих команд недовольны тем, что увидели. Все были настроены, мне казалось, что «Спартак» будет играть несколько активнее, но из-за удаления все сложилось иначе. Для них ничейный результат очень хороший. Никакого удивления в том, что красно-белые пошли в атаку во втором тайме, нет. Они играют как могут. Игра была равна, команды бодались, цеплялись, однако ни одна из команд не была близка к победе. Играли два хороших клуба, но игры не было ни у кого», — заявил Гладилин.

Матч «Локомотив» — «Спартак» завершился результативной ничьей со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой игры обе команды набрали по 21 баллу и сохранили за собой пятое и шестое место в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Локомотив» на своем поле сыграет против грозненского «Ахмата».

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