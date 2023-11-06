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«Зенит» может сыграть зимой с бразильскими клубами

«Спорт-Экспресс»: «Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита»

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бразильские «Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками петербургского «Зенита» по турниру в Катаре, который планируется провести в феврале, передает «Спорт-Экспресс».

Организаторы турнира ведут переговоры с командами из Бразилии.

Помимо «Зенита», в турнире может принять участие еще одна российская команда.

Сине-бело-голубые после победы над калининградской «Балтикой» набрали 29 очков. «Зенит» занимает второе место в чемпионате России. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 31 очко.

В следующем туре зенитовцы на своем поле сыграют с «Краснодаром» (11 ноября).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее ветеран «Спартака» назвал будущего чемпиона РПЛ.

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