Чилийский футболист хочет сыграть против сборной России

Чилийский футболист московского ЦСКА Виктор Давила заявил, что хотел бы сыграть против национальной команды России, передает Sport24.

«Дай Бог, чтобы игра между Чили и Россией состоялась. С огромным удовольствием я бы сыграл против вашей сборной. Больше всего мне хочется, чтобы этот товарищеский матч прошел на стадионе ЦСКА», — сказал Давила.

20 ноября сборная России в Волгограде проведет товарищеский матч против сборной Кубы. Начало в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В октябре россияне обыграли Камерун со счетом 1:0 и сыграли вничью с национальной командой Кении 2:2.

Ранее южноамериканская сборная не исключила проведения матча с Россией.