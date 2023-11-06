Футболист «ПСЖ» установил уникальное достижение

Футболист французского «ПСЖ» Маркиньос стал первым футболистом клуба, которому удалось одержать 300 побед в футболке парижан.

3 ноября «ПСЖ» обыграл в матче чемпионата Франции «Монпелье». Встреча завершилась со счетом 3:0. Точными ударами отметились Ли Кан Ин, Уоррен Заир-Эмери и Витинья.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2028 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает второе место набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Ницца», имея в активе 25 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Монако», набрав 23 балла.

В следующем туре парижане сыграют с «Реймсом». Встреча состоится 11 ноября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

В Лиге чемпионов «ПСЖ» играет в группе с английским «Ньюкаслом», немецкой «Боруссией» и итальянским «Миланом». После первого круга парижане занимают первое место, имея в активе 6 очков. 7 ноября «ПСЖ» сыграет на выезде с «Миланом». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

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