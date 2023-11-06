Мбаппе посоветовали остаться королем своего народа

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри посоветовал игроку французского «ПСЖ» Килиану Мбаппе не переходить в мадридский «Реал», передает Le Journal du Dimanche.

«Я бы на его месте остался в «ПСЖ», вместо того чтобы уезжать в Мадрид и в 50-й раз выиграть там Лигу чемпионов. Думаю, что лучше быть королем своего народа», — сказал Насри.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 34 матчах Лиги 1, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач. На чемпионате мира в Катаре нападающий в составе сборной Франции в финале уступил Аргентине в серии пенальти. Сам Мбаппе забил восемь мячей.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно.

Ранее тренер «ПСЖ» объяснил, почему Мбаппе не выиграл «Золотой мяч».