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Футболиста ЦСКА не стали называть умным игроком

Экс-футболист Пономарев заявил, что Заболотный заслуженно считается бойцом

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РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил игру нападающего армейцев Антона Заболотного в матче против «Пари НН» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Не могу назвать Заболотного техничным и умным футболистом, но он заслуженно считается борцом. Антон может идти в джентльменскую драку на футбольном поле и никого не стесняться», — заявил ветеран.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. Заболотный отметился голом. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками расположился на восьмой позиции.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с воронежским «Факелом». «Пари НН» у себя дома примет калининградскую «Балтику».

Ранее был назван лучший футболист ЦСКА.

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