Агент о тренере «Спартака»: из 90 минут 20 проводит в планшете

Футбольный агент Тимур Гурцкая в комментарии «РБ Спорт» раскритиковал главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Если бы Абаскаль шел на первом месте, вопросов бы не было. А так они есть, потому что нет результата, много пропускают, игры нет. Каждый раз находятся отговорки — судья, рикошет, поле в Воронеже. А тренера в команде нет. Человек из 90 минут 20 проводит в планшете», — заявил Гурцкая.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

5 ноября «Спартак» сыграл вничью со столичным «Локомотивом» (1:1) в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые с 38-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Даниил Хлусевич.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 21 очко.

Ранее игру форварда «Спартака» описали фразой «становится смешно».