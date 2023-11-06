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«Вашингтон» Овечкина одержал 1000-ю домашнюю победу в НХЛ

«Вашингтон» выиграл 1000-й домашний матч в НХЛ, Овечкин — лидер по очкам и голам

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Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters

В ночь на 5 ноября по московскому времени прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой «столичных» со счетом 2:1.

Эта победа стала для «Кэпиталз» 1000-й в домашних играх регулярных чемпионатов. «Вашингтон» стал 15-й командой в истории североамериканской лиги, которая достигла этого результата. «Столичным» потребовалось на это 1904 игр, что является 10-м результатом по скорости достижения 1000 домашних побед в истории лиги.

Лидером по участию в домашних матчах является российский капитан клуба — Александр Овечкин (677). 38-летний форвард также является рекордсменом клуба по заброшенным шайбам (405) и очкам (773) в домашних играх.

По количеству ассистов лидирует шведский нападающий Никласу Бэкстрему (393). В активе Овечкина — 368 передач.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

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