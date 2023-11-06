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Дзюба: я марионетка в руках Слуцкого

Форвард «Локомотива» Дзюба назвал себя марионеткой в руках Слуцкого

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в микст-зоне после матча со столичным «Спартаком» пошутил о взаимоотношениях с бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким. Слова Дзюбы приводит «Спорт-Экспресс».

«Я марионетка в руках Слуцкого», — сказал футболист.

Дзюба и Слуцкий вместе ведут шоу на YouTube и участвуют в разных передачах.

5 ноября Дзюба сравнял счет в матче со «Спартаком» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась вничью — 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

35-летний нападающий подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого форвард выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл 12 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюба обновил рекорд РПЛ.

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