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Месси вспомнил, что сказал себе после победы на чемпионате мира

Месси заявил, что у него в голове пронеслась тысяча мыслей после победы на ЧМ

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал в интервью L'Équipe о своих эмоциях после победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«В голове пронеслась тысяча мыслей. Сложно объяснить, что ты в этот момент чувствуешь. Было важно послать сигнал родным на трибунах, чтобы они могли разделить момент. «Вот и все, вот и все», – после того, как я так долго ждал этого момента. Я всю жизнь боролся за эту мечту.

Это была моя мечта, но это была также мечта моей cемьи, моих друзей и вcей Аргентины. Я cказал cебе: «Вcе, я выиграл вcе». Когда я увидел Кубок мира на cцене, я не мог поверить, что он наш. Впервые я мог прикоcнутьcя к нему, и мне cразу же захотелоcь его поцеловать. Я хотел наcладитьcя каждой cекундой этого момента», – вcпомнил форвард.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию. Месси был признан лучшим игроком турнира.

31 октября аргентинец стал обладателем «Золотого мяча» 2023 года. Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Этот приз стал для него восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Ранее Месси обвинил своего бывшего соперника в нечестной игре на ЧМ.

Все новости на тему:
ЧМ2022 - Футбол Катар
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