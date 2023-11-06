Ветеран ЦСКА заявил, что игра по «рабоче-крестьянски» принесла клубу победу в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что победу армейцам в матче с «Пари НН» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) принесла эффективная игра на флангах. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«ЦСКА в первом тайме играл слишком академично. Самоуверенно так, что в любом случае забьют. А вот во втором тайме уже заиграли нормально, по рабоче-крестьянски: вперед, вперед и обострение. Так и нужно играть всегда. И стоит отметить, что все мячи были забиты при помощи флангов. Вот что значит нормально включать фланги в атаку», — заявил ветеран.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками расположился на восьмой позиции.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с воронежским «Факелом». «Пари НН» у себя дома примет калининградскую «Балтику».

Ранее в Пари НН» заявили, что команда подсознательно боится лидеров РПЛ.