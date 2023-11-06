В клубе РПЛ признались, что боятся лидеров чемпионата

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в комментарии «Спорт-Экспрессу» выразил мнение, что нижегородский клуб уступил ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за психологии.

«Обидно, но психология вещь такая. Пока мы подсознательно боимся лидеров. Особенно в гостях. Повели, хорошо играли, но так бывает. Будем над этим работать. Роль тренера в результате всегда огромна», — заявил Кондратов.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками расположился на восьмой позиции.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с воронежским «Факелом». «Пари НН» у себя дома примет калининградскую «Балтику».

Ранее экс-футболист «Спартака» заявил, что в клубе «что-то происходит».