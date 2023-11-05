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Стало известно, почему Соболев обиделся на журналистов

Капитан «Спартака» Джикия призвал журналистов уважать футболистов

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал слова своего одноклубника Александра Соболева, который заявил, что не будет больше общаться с журналистами, передает «Чемпионат».

«Почему Соболев обиделся на журналистов? Соберитесь всеми журналистами, переговорите. Решите, что вы будете уважительно и без лишних провокаций относиться к футболистам и задавать им вопросы», — сказал Джикия.

5 ноября «Спартак» сыграл вничью с московским «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

На 38-й минуте встречи был удален игрок «Спартака» Даниил Хлусевич. Через семь минут после перерыва Антон Зиньковский вывел красно-белых вперед, но на 64-й минуте матча Артем Дзюба восстановил равновесие в счете.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 21 очко. «Локомотив» занимает шестое место, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Ранее Гильермо Абаскаль двумя словами описал ничью с «Локомотивом».

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