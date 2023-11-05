Джикия рассказал о своем отношении к товарищескому матчу с Кубой

Футболист московского «Спартака» и сборной России ответил на вопрос о матче с национальной командой Кубы, отметив, что ко всем соперникам надо относится с уважением, передает «Спорт-Экспресс».

«Ко всем соперникам относимся с уважением. В ситуации, в которой мы оказались, нужно искать соперников. Кого удалось найти, с тем и играем. Думаю, в Волгограде соберется полный стадион», — сказал Джикия.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная сборная проводят только товарищеские матчи.

Встреча между Кубой и Россией состоится в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее российский тренер назвал Кубу непростым соперником.