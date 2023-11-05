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Абаскаль двумя словами описал ничью с «Локомотивом»

Тренер «Спартака» Абаскаль назвал «на тоненькой» ничью с «Локомотивом»

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что его команда заслужила ничейный результат. Его слова передает «Газета.Ru».

«Ничья на тоненькую. Игра была полностью под нашим контролем, но нам не всегда хватало решительности. После этого произошло удаление, нам надо было контролировать игру. Ребята молодцы, отлично с этим справились. Мы создавали моменты, показали характер. Я горд тем, как сплоченно выглядела наша команда. Жаль, что мы пропустили тот гол», — заявил Абаскаль.

Матч «Локомотив» — «Спартак» завершился результативной ничьей со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой игры обе команды набрали по 21 баллу и сохранили за собой пятое и шестое место в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Локомотив» на своем поле сыграет против грозненского «Ахмата».

Ранее Станислав Черчесов надел на себя шарф «Спартака» поверх шарфа «Локомотива».

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