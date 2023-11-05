Головин вышел на второе место по результативности в Лиге 1

Российский футболист клуба Лиги 1 «Монако» Александр Головин вышел на второе место по результативности в чемпионате Франции.

В матче против «Бреста» россиянин отличился забитым мячом и результативной передачей, а его команда победила со счетом 2:0.

После 11 туров на счету Головина пять забитых мячей и две результативных передачи. На первой позиции располагается форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, у которого десять результативных действий.

Головин проводит шестой сезон в составе «Монако», куда он перебрался из московского ЦСКА после чемпионата мира — 2018.

В футболке сборной России Головин провел 46 матчей, в которых отметился пятью голами и 13 результативными передачами.

В октябре 27-летний полузащитник отметился дублем в матче девятого тура чемпионата Франции против «Меца» (2:1). Головин второй раз подряд был признан лучшим футболистом месяца.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает второе место, имея в активе 23 очка. Лидирует в чемпионате столичные «ПСЖ», сумев набрать 23 балла. Замыкает тройку сильнейших «Ницца» (22).

Ранее российский футболист попал в сборную Европы.