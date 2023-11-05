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Дзюба принес «Локомотиву» ничью в матче со «Спартаком»

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ

Московский «Спартак» в выездном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью со столичным «Локомотивом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

На 38 минуте встречи был удален игрок «Спартака» Даниил Хлусевич. Через семь минут после перерыва Антон Зиньковский вывел красно-белых вперед, но на 64 минуте матча Артем Дзюба восстановил равновесие в счете.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 21 очко. «Локомотив» занимает шестое место, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

На первой строчке располагается «Краснодар», имея в активе 29 очков, второе место занимает петербургский «Зенит», набрав 28 баллов, замыкает тройку сильнейших московский ЦСКА, имея в активе 24 очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Ростовом». Матч состоится 12 ноября.

«Локомотив» примет на своем поле грозненский «Ахмат». Встреча пройдет 11 ноября.

Ранее «Краснодар» сместил «Зенит» с первого места в РПЛ.

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