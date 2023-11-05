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Черчесов надел на себя шарф «Спартака» поверх шарфа «Локомотива»

Тренер Черчесов надел шарф «Спартака» поверх шарфа «Локомотива»

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Global Look Press

Тренер Станислав Черчесов в перерыве матча между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» надел на себя шарф красно-белых поверх шарфа железнодорожников в перерыве очной встречи команд.

Черчесов присутствует на игре. Первый тайм он смотрел в шарфе «Локомотива». Сейчас идет 70-я минута встречи (1:1). На 39-й минуте был удален футболист «Спартака» Даниил Хлусевич. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

На домашнем чемпионате мира команда под руководством Черчесова смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Стоит отметить, что российская национальная команда больше не смогла добиться успехов после его ухода.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Черчесов в качестве игрока становился двукратным чемпионом СССР. С 2007 по 2008 год он тренировал красно-белых. Черчесов выступал за «Локомотив» в 1988 году.

Ранее Черчесов посетил матч «Локомотива» и «Спартака», надев шарф железнодорожников.

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