Черчесов посетил матч «Локомотива» и «Спартака», надев шарф железнодорожников

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом», надев шарф железнодорожников.

Сейчас в матче перерыв. После первого тайма счет 0:0. На 39-й минуте был удален футболист «Спартака» Даниил Хлусевич. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

На домашнем чемпионате мира команда под руководством Черчесова смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Стоит отметить, что российская национальная команда больше не смогла добиться успехов после его ухода.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Черчесов в качестве игрока становился двукратным чемпионом СССР. С 2007 по 2008 год он тренировал красно-белых. Черчесов выступал за «Локомотив» в 1988 году.

Ранее Черчесов взял паузу в тренерской карьере.