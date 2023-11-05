Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Нам надо обрасти мясом»: тренер ЦСКА признал наличие большой проблемы

Тренер ЦСКА Федотов заявил, что клубу надо избавляться от проблемы выездных игр

close
100%
Edgar Breshchanov/Global Look Press

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» заявил, что его команда должна избавляться от зависимости в выездных матчах. Его слова передает «Газета.Ru».

«Нужно обрастать мясом, становиться сильнее психологически. Это не мы придумали, это придумала сама жизнь. Нам надо избавляться от зависимости в выездных матчах», — заявил Федотов.

В текущем сезоне ЦСКА одержал в чемпионате России одну гостевую победу, четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения. На домашнем поле красно-синие в 2023 году в рамках РПЛ еще не проигрывали.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками сохранил за собой шестую позицию.

Ранее Сергей Юран назвал главную причину победы ЦСКА в игре с «Пари НН».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий