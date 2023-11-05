«Нам надо обрасти мясом»: тренер ЦСКА признал наличие большой проблемы

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» заявил, что его команда должна избавляться от зависимости в выездных матчах. Его слова передает «Газета.Ru».

«Нужно обрастать мясом, становиться сильнее психологически. Это не мы придумали, это придумала сама жизнь. Нам надо избавляться от зависимости в выездных матчах», — заявил Федотов.

В текущем сезоне ЦСКА одержал в чемпионате России одну гостевую победу, четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения. На домашнем поле красно-синие в 2023 году в рамках РПЛ еще не проигрывали.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками сохранил за собой шестую позицию.

Ранее Сергей Юран назвал главную причину победы ЦСКА в игре с «Пари НН».