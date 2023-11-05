Юран назвал главную причину победы ЦСКА в игре с «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что его команда уступила из-за индивидуальных ошибок. Его слова передает «Газета.Ru».

«То, что планировали, все в принципе получалось. Индивидуальные ошибки все решили, индивидуальные ошибки все решили. Не может мяч так просто летать по вратарской. Недоконтролировали игроков, но в целом заставляли иногда какие-то панические моменты испытывать, иногда они переходили на совсем простой футбол. Мы заостряли внимание на том, что нельзя давать игрокам ЦСКА разбегаться, но не смогли сдержать их», — заявил Юран.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками сохранил за собой шестую позицию.

Ранее тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что его игроки не боялись ЦСКА.