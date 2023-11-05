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«Произошло то, чего мы остерегались»: Федотов оценил камбэк ЦСКА в матче с «Пари НН»

Тренер ЦСКА Федотов назвал жестким матч с «Пари НН»

Главный тренер столичного ЦСКА Владимир Федотов после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН» заявил, что его команда смогла добиться закономерной победы. Его слова передает «Газета.Ru».

«До этого матча у «Пари НН» был один гол на выезде. Ребята были хорошо настроены, ход первых 30 минут говорил о том, что мы доминировали. Мы создавали полумоменты, но не хватало прострельной передачи. То, к чему мы готовились и чего остерегались, произошло. Быстро отыгрались, но потом потеряли концентрацию после углового и пропустили второй мяч. Нужно помогать друг другу вовремя вернуться в игру, не терять коцентрацию. Не было ощущения, что мы легко забьем два гола, мы готовились к жесткой, местами грубой игре. Соперник местами брал паузу, разрывал игру, они тактически грамотно оборонялись, за что им надо отдать должное», — заявил Федотов.

Матч ЦСКА — «Пари НН» прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы армейцы набрали 24 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» с 20 очками сохранил за собой шестую позицию.

Ранее болельщики предложили голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву стать главным по коням.

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