«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ

Московские «Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Фассон, Морозов, Куликов, Миранчук, Глушенков, Дзюба, Самошников, Тикнизян, Баринов.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Зиньковский, Промес, Игнатов, Рябчук, Литвинов, Пруцев, Медина.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыграл «Локомотив» в рамках чемпионата России. (1:0 и 2:1).

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает седьмое место, набрав 20 очков. «Локомотив» располагается на восьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 29 очков. На втором месте располагается петербургский «Зенит», набрав 28 баллов. Замыкает тройку сильнейших столичный ЦСКА, имея в активе 24 балла.

Ранее ветеран «Спартака» рассказал о будущем Гильермо Абаскаля в случае поражения от «Локомотива».