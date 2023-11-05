Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Акинфееву предложили стать главным по коням

Болельщики предложили голкиперу ЦСКА Акинфееву стать главным по коням

close
100%
Российский Футбол: РПЛ/VK

На матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и нижегородским «Пари НН» болельщики вывесили баннер, призывающий голкипера армейцев Игоря Акинфеева переехать в деревню.

«Игорь, приезжай к нам в деревню! Нам нужен главный по коням. Платим пельменями», — гласит надпись на полотне.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча. Армейцы ведут со счетом 3:2 за 15 минут до конца матча.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 749 матчей за красно-синих, 313 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают четвертое место, набрав 21 очко. Клуб из Нижнего Новгорода располагается на шестом месте, имея в активе 20 баллов.

Ранее Акинфеев заявил, что современные журналисты ищут среди игроков дурака.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий