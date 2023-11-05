Акинфееву предложили стать главным по коням

На матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и нижегородским «Пари НН» болельщики вывесили баннер, призывающий голкипера армейцев Игоря Акинфеева переехать в деревню.

«Игорь, приезжай к нам в деревню! Нам нужен главный по коням. Платим пельменями», — гласит надпись на полотне.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча. Армейцы ведут со счетом 3:2 за 15 минут до конца матча.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 749 матчей за красно-синих, 313 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают четвертое место, набрав 21 очко. Клуб из Нижнего Новгорода располагается на шестом месте, имея в активе 20 баллов.

Ранее Акинфеев заявил, что современные журналисты ищут среди игроков дурака.