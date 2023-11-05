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Политолог объяснил разное отношение МОК к спортсменам из России и Израиля

Политолог Мартынов: МОК политически зависит от США

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Global Look Press

Российский политолог Алексей Мартынов объяснил разное отношение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из России и Израиля, передает Sport24.

«Это можно объяснить тем, что МОК политически зависит от США. За Россией, кроме самой России, никто не стоит. МОК, понимая последствия от недопуска израильтян, искусственно делит конфликт на Ближнем Востоке и на Украине», — сказал Мартынов.

В своем недавнем заявлении МОК заявил, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действия правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее в Кремле обвинили МОК в двойных стандартах.

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