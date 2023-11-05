Ветеран «Спартака» рассказал о будущем Абаскаля в случае поражения от «Локомотива»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил в своем Telegram-канале, что главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля не уволят в случае поражения от столичного «Локомотива».

«Не думаю, что его уволят, если проиграют. Мода на эмоциональные решения была у Федуна, нынешние руководители спокойнее. Если решение и будет принято, то оно будет исполнено весной», — сказал Ловчев.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыграл «Локомотив» в рамках чемпионата России.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает седьмое место, набрав 20 очков. «Локомотив» располагается на восьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 29 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», набрав 12 баллов. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», набравшие 22 балла.

Ранее «Краснодар» сместил «Зенит» с первого места в РПЛ.