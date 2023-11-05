Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ветеран «Спартака» рассказал о будущем Абаскаля в случае поражения от «Локомотива»

Ветеран «Спартака» Ловчев: Абаскаля не уволят в случае поражения от «Локомотива»

close
100%
Manuel Geisse/Global Look Press

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев заявил в своем Telegram-канале, что главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля не уволят в случае поражения от столичного «Локомотива».

«Не думаю, что его уволят, если проиграют. Мода на эмоциональные решения была у Федуна, нынешние руководители спокойнее. Если решение и будет принято, то оно будет исполнено весной», — сказал Ловчев.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 5 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Спартак» дважды обыграл «Локомотив» в рамках чемпионата России.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает седьмое место, набрав 20 очков. «Локомотив» располагается на восьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 29 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», набрав 12 баллов. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», набравшие 22 балла.

Ранее «Краснодар» сместил «Зенит» с первого места в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий