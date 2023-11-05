В клубе РПЛ хотят расстаться с руководством после поражения от «Зенита»

Калининградская «Балтика» после поражения от петербургского «Зенита» (0:2) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) решила сменить руководство. Об этом сообщает Legalbet.

По информации издания, «Балтику» в ближайшее время покинут спортивный директор Исмаил Ибрагимов и генеральный директор Кирилл Волженкин. В клубе задумывались об отставке функционеров еще несколько месяцев назад, но «Ростех» дал им еще один шанс.

Отмечается, что наставник «Балтики» Сергей Игнашевич пользуется кредитом доверия руководства клуба и сохранит свою должность. Также источник сообщает, что этой зимой балтийцы планируют расстаться сразу с 12-ю игроками.

4 ноября «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику». Встреча прошла на «Ростех Арене» в Калининграде и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

После 14 туров РПЛ «Балтика» набрала 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые после победы набрали 29 очков и благодаря этому возглавили таблицу, опередив «Краснодар» (28 очков). «Быки» свой матч 14-го тура проведут 5 ноября. Соперником южан станут самарские «Крылья Советов».

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