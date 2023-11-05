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В Кремле обвинили МОК в двойных стандартах

Песков заявил, что МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма

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Pavlo Gonchar/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе» Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1 заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) демонстрирует ничем не прикрытые двойные стандарты.

«МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые, шаг за шагом размываются идеи олимпизма. Это очень, конечно, печально наблюдать», — заявил Песков.

В своем недавнем заявлении Международный олимпийский комитет заявил, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действия правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее в МОК заявили, что отстранение России нельзя сравнивать с другими конфликтами.

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