Тренер клуба РПЛ обратился к Захаряну

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в комментарии «РБ Спорт» обратился к своему бывшему подопечному, футболисту «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну.

«Всегда буду повторять — держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая — не надо уходить влево-вправо, следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель — остаться в Испании и заиграть в Европе», — заявил чешский специалист.

Также Личка выразил уверенность, что у Захаряна большое будущее в европейском футболе.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Полузащитник дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел шесть матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. В пяти из шести игр он появлялся на замену.

24 октября Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, заменив Андера Барренечеа.

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