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Овечкина назвали величайшим в мире хоккеистом

Вратарь «Коламбуса» Мерзликин: счастлив, что выиграл битву против Овечкина

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин счастлив из-за того, что не позволил форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину поразить свои ворота в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова вратаря приводит журналист Том Гулитти в соцсети Х.

«Он величайший игрок в мире, и я как вратарь не хочу, чтобы он забил. Я был очень серьезно настроен против него. У него сегодня было много шансов, и он не переиграл меня. Так что это хорошо для меня. Счастлив, что выиграл эту битву между мной и ним», — заявил латвиец.

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «столичных» голами отметились Том Уилсон и Сонни Милано. У «Коламбус» единственную шайбу забросил Дмитрий Воронков.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб.

Ранее российский хоккеист НХЛ оформил покер из результативных передач в одном матче.

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Хоккей. НХЛ
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