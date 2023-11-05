Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист НХЛ продлил результативную серию до 11 матчей

Панарин набирает очки в 11-м матче НХЛ подряд

close
100%
Global Look Press

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче против «Миннесоты Уайлд». Это результативное действие стало для россиянина уже 11 подряд в текущем розыгрыше.

На шестой минуте Панарин отправил шайбу в ворота соперника, сделав счет 2:0. «Рейнджерс» ведет 3:2, идет второй период.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 11 матчах НХЛ, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Лидирует в лиге по системе гол+пас Джек Хьюз из «Нью-Джерси». У него пять заброшенных шайб и 15 ассистов. Лучшим из россиян на данный момент является Панарин. Он располагается на четвертой позиции. Никита Кучеров из «Тампы-Бэй» идет на 11-м месте. У него 6+8.

После 10 игр «Рейнджерс» с 16-ю очками идет на втором месте в Восточной конференции. Возглавляет таблицу «Бостон», имеющий на три очка больше.

Ранее тренер «Ванкувера» оценил результативность Кузьменко.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий