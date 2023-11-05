Российский хоккеист НХЛ продлил результативную серию до 11 матчей

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче против «Миннесоты Уайлд». Это результативное действие стало для россиянина уже 11 подряд в текущем розыгрыше.

На шестой минуте Панарин отправил шайбу в ворота соперника, сделав счет 2:0. «Рейнджерс» ведет 3:2, идет второй период.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 11 матчах НХЛ, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Лидирует в лиге по системе гол+пас Джек Хьюз из «Нью-Джерси». У него пять заброшенных шайб и 15 ассистов. Лучшим из россиян на данный момент является Панарин. Он располагается на четвертой позиции. Никита Кучеров из «Тампы-Бэй» идет на 11-м месте. У него 6+8.

После 10 игр «Рейнджерс» с 16-ю очками идет на втором месте в Восточной конференции. Возглавляет таблицу «Бостон», имеющий на три очка больше.

Ранее тренер «Ванкувера» оценил результативность Кузьменко.