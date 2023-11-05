Экс-президент «Локо» заявил, что Дзюба будет рвать и метать в матче со «Спартаком»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «железнодорожниками» и московским «Спартаком». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Обязательно сыграет, я думаю, Дзюба даже гол забьет. Он выйдет, конечно, рвать и метать. Другой вопрос, что в некоторых матчах защитники соперника с успехом его «закрывали», удастся ли это «Спартаку» — не знаю. Но, повторюсь, с Дзюбой «Локомотив» будет очень силен против «Спартака», тот самый «фактор Дзюбы» сыграет большую роль в этом матче», — сказал Наумов.

Локомотив» примет «Спартак» 5 ноября. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Локомотив», набрав по 20 очков, делят шестое место с «Пари Нижний Новгород». Красно-белые в прошлом туре уступили «Факелу», а «железнодорожники» проиграли «Ростову».

В новом сезоне Дзюба сыграл 11 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что Дзюба будет вдвойне опасен в матче с красно-белыми.