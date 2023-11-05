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Ветеран «Спартака» заявил, что Дзюба будет вдвойне опасен в матче с красно-белыми

Ветеран «Спартака» Кечинов: и красно-белым, и «Локо» не хватает стабильности

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов считает, что нет фаворита в предстоящем матче между красно-белыми и «Локомотивом». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас фаворита в матче для меня нет. «Спартак» лихорадит, и «железнодорожники» до конца стабильную игру тоже еще не обрели. Они могут выиграть у кого угодно, а могут сыграть неудачно с любым соперником. Стабильности нет.

Дзюба? Завтра он будет вдвойне опасен. И по этой причине тоже. Какие-то серии всегда прерываются. Не хотелось бы, конечно, чтобы это случилось в игре со «Спартаком», — сказал Кечинов.

Локомотив» примет «Спартак» 5 ноября. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Локомотив», набрав по 20 очков, делят шестое место с «Пари Нижний Новгород», который свой матч проведет против ЦСКА.

В новом сезоне Дзюба сыграл 11 матчей в чемпионате России, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Последние два матча нападающий не набирает очков. Стоит отметить, что форвард является воспитанником красно-белых и покинул команду со скандалом.

Ранее Дзюбу назвали легендой футбола.

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