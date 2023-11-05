Винер согласилась со словами Лаврова после заявления МОК по израильским спортсменам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер поддержала главу МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал возмутительными заявления Международного олимпийского комитета (МОК) касательно израильско-палестинского конфликта. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я полностью согласна со словами Сергея Лаврова по этому поводу. МОК сейчас говорит в свое оправдание, что у нас начались военные действия во время Олимпиады. Еще один новый аргумент, они будут искать их бесконечно», — сказала Винер.

В своем недавнем заявлении МОК заявил, что израильских спортсменов нельзя дискриминировать, так как они не несут ответственность за действия правительства.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Игры озвучено не было.

Ранее руководителей МОК назвали губителями олимпийского движения.