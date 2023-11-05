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Булыкин назвал преимущество «Локомотива» над «Спартаком» в предстоящем матче

Булыкин: у «Локо» нет проблем с футболистами и тренерами, в отличие от «Спартака»

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что у «железнодорожников» будет преимущество в психологии в очном матче со «Спартаком». Об этом он заявил «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» подходит к этой игре в лучшей психологической форме. У команды нет проблем с результатами, футболистами и тренерами, в отличие от «Спартака». «Локо» играет дома и имеет небольшое психологическое преимущество. Мы смотрим сверху и видим, что предстоит важная игра. Думаю, футболисты это поймут и учтут. «Спартак» — раздражитель для всех, но явного фаворита тут нет», — сказал Булыкин.

«Локомотив» примет «Спартак» 5 ноября. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Локомотив», набрав по 20 очков, делят шестое место с «Пари Нижний Новгород», который свой матч проведет против ЦСКА. В чемпионате сменился лидер после стартовых игр 14 тура. «Зенит» благодаря победе над «Балтикой» возглавил турнирную таблицу (29 очков). «Краснодар», отстающий на одно очко, сыграет с «Крыльями Советов» 5 ноября.

Ранее Канчельскис заявил, что лидер «Локомотива» «поплыл».

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