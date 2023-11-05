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Украинец Усик раскрыл, что сказал Фьюри на дуэли взглядов

Украинец Усик посоветовал Фьюри «отдохнуть» на дуэли взглядов

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Ahmed Yosri/Reuters/Mateusz Porzucek/Global Look Press

Украинский боксер Александр Усик в интервью на YouTube-канале TNT Sports вспомнил дуэль взглядов с британцем Тайсоном Фьюри.

«Как человек, который знает, что такое бокс, знает, как бывает тяжело после боя, когда хочется выть и не хочется кого-либо видеть, хочется отдохнуть, я не хотел каких-то ярких эмоций. Я лишь хотел, чтобы мы анонсировали наш поединок.

Когда мы встретились лицом к лицу, я сказал ему: «Чувак, ты устал. Иди отдохни», — сказал Усик.

Фьюри 29 октября победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну на турнире в Саудовской Аравии.

2 марта стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Усик рассказал, что его отец побил своих друзей.

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