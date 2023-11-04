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Футболист «Зенита» побил рекорд РПЛ

Игрок «Зенита» Родриго побил рекорд Головина по точным передачам за матч в РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Футболист петербургского «Зенита» Родриго в матче 14-го тура чемпионата страны с калининградской «Балтикой» установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по количеству точных передач за игру.

Встреча прошла на »Ростех Арене» в Калининграде и завершилась победой гостей со счетом 2:0. По данным статистической службы Opta, бразилец отдал 116 точных передач, что стало новым рекордом лиги (статистика ведется с 2009 года).

Предыдущее достижение принадлежало выступавшему тогда за московский ЦСКА Александру Головину, который в матче 2016 года против екатеринбургского «Урала» отметился 114 точными пасами.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 14 туров РПЛ «Балтика» набрала 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые после победы набрали 29 очков и благодаря этому возглавили таблицу, опередив «Краснодар» (28 очков). «Быки» свой матч 14-го тура проведут 5 ноября. Соперником южан станут самарские «Крылья Советов».

Ранее Канчельскис заявил, что лидер «Локомотива» «поплыл».

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