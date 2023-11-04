Канчельскис заявил, что лидер «Локомотива» «поплыл»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис не считает форварда московского «Локомотива» Сергея Пиняева экстраординарным игроком. Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Безголевая серия Пиянева рано или поздно прервется. Ничего страшного. Он еще молодой парень. Может, где-то плохо перенес нагрузки на сборах или просто сказывается волнение.

Из него все упорно делали звезду, постоянно спрашивали про «Манчестер Юнайтед», Европу, вот парень и поплыл немного. Талант в нем есть, но нельзя сказать, что это какой-то экстраординарный футболист. Будет хорошо тренироваться и не будет отвлекаться на красивую жизнь — все у него получится», — заявил экс-футболист.

Пиняев в текущем сезоне провел за «железнодорожников» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. «Локомотив» после 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

5 ноября красно-зеленые встретятся с московским «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ.

Ранее «Зенит» обыграл «Балтику» и возглавил таблицу РПЛ.