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«Зенит» обыграл «Балтику» и возглавил таблицу РПЛ

«Зенит» на выезде победил «Балтику» в матче РПЛ и стал лидером чемпионата

Петербургский «Зенит» встречался с калининградской «Балтикой» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на »Ростех Арене» в Калининграде и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились нападающие Иван Сергеев (63-я минута) и Матео Кассьерра (77-я). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В текущем сезоне команды дважды встречались на групповом этапе Кубка России. В первом матче победу одержали калининградцы (2:1). Во второй встрече сильнее оказалась подопечные Сергея Семака (2:1).

После 14 туров РПЛ «Балтика» набрала 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые после победы набрали 29 очков и благодаря этому возглавили таблицу, опередив «Краснодар» (28 очков). «Быки» свой матч 14-го тура проведут 5 ноября. Соперником южан станут самарские «Крылья Советов».

В следующем туре зенитовцы на своем поле сыграют с «Краснодаром» (11 ноября), калининградский клуб на выезде померится силами с «Пари Нижний Новгород» (12 ноября).

Ранее стал известен диагноз попавшего в больницу футболиста «Факела».

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