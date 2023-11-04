За российским футболистом следят в Испании

Бывший тренер московского «Спартака» и казанского «Рубина» Рауль Рианчо в комментарии РИА Новости заявил, что в Испании следят за адаптацией российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Захарян — интересный футболист. В Испании следят за ним, а также за его адаптацией в «Реал Сосьедад». Он пока что не полностью адаптировался, но у каждого игрока это занимает разное время», — заявил испанский специалист.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Полузащитник дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмаса», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел шесть матчей в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. В пяти из шести игр он появлялся на замену.

24 октября Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, заменив Андера Барренечеа.

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