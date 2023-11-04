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Назван российский футболист, способный заиграть в гранд-клубе Европы

Защитник «Спартака» Бабич назвал Соболева качественным форвардом

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сербский футболист московского «Спартака» Срджан Бабич в комментарии «РБ Спорт» оценил игру форварда команды Александра Соболева.

«Соболев — очень качественный форвард. Его уровень позволяет играть в любом европейском клубе, он смог бы закрепиться в гранд-клубе Европы. Думаю, Соболев смог бы заиграть, например, в Испании», — заявил защитник.

Бабич до перехода в российский клуб выступал за испанскую «Альмерию».

В текущем сезоне Соболев принял участие в 11 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом матче Кубка России против «Краснодара» нападающий не смог реализовать пенальти, совершив два касания.

«Спартак» после 13 туров РПЛ набрал 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. 5 ноября красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом».

Ранее Соболева назвали психологически нестабильным.

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