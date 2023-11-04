В МОК не согласились с предложением Тутберидзе касательно дела Валиевой

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на предложение тренера Этери Тутберидзе посадить всех участников процесса фигуристки Камилы Валиевой на детектор лжи. Слова представителя организации передает ТАСС.

«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», — сообщили в организации.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру, где она заняла четвертое место.

В случае положительного вердикта сборная России может лишиться медали командного турнира, в котором выступала Валиева. Новые слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки пройдут 9 и 10 ноября.

Ранее Наталья Бестемьянова предложила слова Тутберидзе «спустить на тормозах».