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Украинский футболист признался, что ему стыдно за выступление на российском ТВ

Футболист Зинченко заявил, что ему стыдно за исполнение рэпа на российском ТВ

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Global Look Press

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко в интервью tribuna.com вспомнил свое участие в российском футбольном шоу «Культ тура».

«Рэп? Нет, нет, нет, нет, нет. Это что-то, за что мне действительно стыдно. Это ошибка, которую я совершил в своей жизни, и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно», — сказал Зинченко.

Во время шоу Зинченко исполнил рэп на русском языке и записал клип о футболе.

Зинченко прошел молодежные команды донецкого «Шахтера», а в 2015 году подписал контракт с «Уфой». Футболисту предлагали оформить российское гражданство, чтобы не считаться легионером в чемпионате России, однако он отказался. В 2016 году защитник перешел в «Манчестер Сити», но первый сезон провел в голландском ПСВ. Летом 2022 года украинец перешел в «Арсенал». В текущем сезоне на его счету два матча в Английской премьер-лиге (АПЛ) и ни одного результативного действия.

На счету Зинченко более 50 матчей за сборную Украины.

Ранее Зинченко пригрозил «оторвать яйца» своему партнеру по сборной.

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