Семин назвал российского футболиста, который может стать претендентом на «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин признался, что в текущем сезоне его радует российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Головин радует в этом сезоне. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам. Саша с каждым годом прибавляет. Надеюсь, своего максимума он еще не достиг. Может ли Головин попасть в список претендентов на «Золотой мяч», как Хвича? Да, это вполне возможно. Но не надо забегать вперед. Хвича все-таки выиграл чемпионат вместе с «Наполи», — сказал Семин.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года.

В прошлом сезоне россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач. Головин побил свой рекорд по голам в Лиге 1.

В текущем сезоне россиянин провел девять матчей, забив четыре мяча и сделав одну результативную передачу. Головин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре.

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