Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семин назвал российского футболиста, который может стать претендентом на «Золотой мяч»

Семин считает, что Головин может попасть в список претендентов на «Золотой мяч»

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин признался, что в текущем сезоне его радует российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Головин радует в этом сезоне. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам. Саша с каждым годом прибавляет. Надеюсь, своего максимума он еще не достиг. Может ли Головин попасть в список претендентов на «Золотой мяч», как Хвича? Да, это вполне возможно. Но не надо забегать вперед. Хвича все-таки выиграл чемпионат вместе с «Наполи», — сказал Семин.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года.

В прошлом сезоне россиянин принял участие в 34 матчах сезона в Лиге 1. Полузащитник записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач. Головин побил свой рекорд по голам в Лиге 1.

В текущем сезоне россиянин провел девять матчей, забив четыре мяча и сделав одну результативную передачу. Головин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» приняла решение о будущем Миранчука.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий