«Бить не могу до сих пор»: Махачев рассказал о травме, полученной в поединке с Волкановски

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев заявил, что получил травму ноги, поразив Александра Волкановски в титульном поединке. Слова Махачева передает «Матч ТВ».

«Была травма, бить не могу до сих пор. Могу бегать, ходить нормально. Но однажды зашел в зал, побегал, а потом ударил сильно по груше. И она опять заболела у меня. Я ходил к врачу, он сделал массаж. Сказал, что переломов нет, но сильный ушиб», — сказал Махачев.

21 октября Махачев в главном бою вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Россиянин заработал за победу на турнире около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее Махачев назвал условие, при котором он проведет бой с Конором Макгрегором.