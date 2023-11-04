Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Месси привез «Золотой мяч» в академию «Интер Майами»

Лионель Месси привез «Золотой мяч» футболистам академии «Интер Майами»

close
100%
Stephanie Lecocq/Reuters

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси приехал в академию своего клуба.

Легендарный форвард провел встречу с игроками академии и показал им «Золотой мяч».

30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа форвард завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться.

Ранее бывший футболист каталонской «Барселоны» Боян Кркич заявил, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не могут быть примером для молодежи.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий