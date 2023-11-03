Колосков: Пиняев и Тюкавин стали играть хуже

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) нет клубов и футболистов-открытий, передает Legalbet.

«Персонально некого выделить, наоборот стали хуже играть: тот же Пиняев, Тюкавин. Надежды, которые на них возлагали, пока не особо оправдывают. Они немного сдали», — сказал Колосков.

Также Колосков отметил, что ждал большего от «Динамо», «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, набрав 28 очков. Второе место занимает «Зенит», который имеет в активе 26 очков. Замыкают тройку сильнейших самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 22 очка. Московское «Динамо» идет на четвертом месте, набрав 21 балл. «Локомотив» занимает восьмое место, набрав 20 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Назван клуб РПЛ, не уступающий «Зениту» по составу.