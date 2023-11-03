Девушка-боец UFC выложила фото в трусиках

paigevanzant/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант опубликовала в своих соцсетях новое фото.

На снимке девушка позирует в белой майке, куртке и трусиках.

Ванзант дебютировала в смешанных единоборствах MMA 30 июня 2012 года, одолев американку Джордан Николь Газа. Тот поединок завершился раздельным решением судей.

В Абсолютном бойцовском чемпионате спортсменка провела первый поединок 5 сентября 2015 года, одержав победу над Алекс Чемберс. Бой был завершен досрочно на второй минуте третьего раунда, когда Ванзант провела рычаг локтя.

В последний раз Ванзант дралась в рамках UFC 12 июля 2020 года. Тогда она проиграла бразильянке Аманде Рибас. Всего на счету Ванзант восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

12 августа 2020 года Ванзант подписала контракт с американским промоушеном боев на голых кулаках Bare Knuckle FC.

В сентябре 2023 года Ванзант заявила в подкасте Only Stans, что за день на OnlyFans заработала больше, чем в единоборствах.

Ранее жена хоккеиста Буре выложила фотографию, засветив грудь.