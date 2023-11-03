Мостовой усомнился, что сборной России нужен матч с Кубой

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сомневается, что национальной команде нужен товарищеский матч с Кубой, передает «Спорт-Экспресс».

«Товарищеские игры — это правильно. Нам не приходится выбирать соперников: Куба, Кения... Нужно ли это? Что мы получим от матча с Кубой?» — сказал Мостовой.

Матч состоится 20 ноября в Волгограде. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В октябре подопечные Валерия Карпина обыграли национальную команду Камеруна со счетом 1:0 и сыграли вничью с Кенией. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее Михаил Боярский заявил, что российский футбол вернется, когда Европа выздоровеет.